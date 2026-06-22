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Минэкономразвития сообщило, что готова концептуальная модель биржи БРИКС

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Страны БРИКС продолжают работу над созданием биржи объединения, подготовлена ее концептуальная модель, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Минэкономразвития РФ.

Сейчас вместе с рядом партнеров вырабатываются единые подходы к технологическим требованиям и функционированию этой торговой площадки.

Национальный план развития конкуренции на 2026-2030 годы предусматривает разработку и утверждение к 1 июля 2026 года плана работы по созданию биржи БРИКС. Ответственными исполнителями назначены Минэкономразвития, Минфин, Минсельхоз, ФАС, Минпромторг при участии Банка России и заинтересованных организаций.

Первоначально речь шла о создании зерновой биржи БРИКС. С таким предложением в конце 2023 года выступил Союз экспортеров и производителей зерна России. Весной 2024 года эту идею поддержал президент Владимир Путин и высказал пожелание, чтобы такая биржа со временем трансформировалась в полноценную товарную биржу. В Казанской декларации, принятой по итогам саммита БРИКС осенью 2024 года, говорилось о создании в рамках БРИКС зерновой (сырьевой) торговой площадки и ее последующем развитии, в том числе с охватом и других секторов сельского хозяйства.

В апреле 2025 года российская инициатива была официально поддержана министрами сельского хозяйства БРИКС.

По оценке Союза экспортеров и производителей зерна, объем торгов сельскохозяйственной и смежной продукцией на этой бирже в перспективе может превысить $1 трлн.

БРИКС Минэкономразвития
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