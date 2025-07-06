Путин отметил прогресс в работе над инициативой Зерновой биржи БРИКС

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин отметил прогресс в работе над одной из ключевых инициатив российского председательства в БРИКС - создания Зерновой биржи.

"Важно, что бразильские коллеги подхватили выдвинутые в ходе российского председательства в прошлом голу инициативы (...) Продвигаются процессы создания в БРИКС Зерновой биржи", - сказал он, выступая по ВКС на пленарном заседании саммита БРИКС.

С инициативой создания Зерновой биржи БРИКС в конце 2023 года выступил Союз экспортеров и производителей зерна РФ. В марте 2024 года на встрече с представителями АПК в Ставропольском крае ее поддержал Путин.

Выступая в минувшем октябре на заседании саммита БРИКС в Казани, Путин заявил, что Зерновая биржа в будущем может трансформироваться в полноценную товарную биржу. В принятой на саммите Казанской декларации инициатива РФ по созданию такой биржи и "ее последующему развитию, в том числе с охватом и других секторов сельского хозяйства" была поддержана.

Разработкой концепции Зерновой биржи БРИКС и другими вопросами, связанными с созданием этой торговой площадки, в РФ занимается межведомственная группа под эгидой Минэкономразвития.

В середине июня этого года сообщалось, что проект концепции в настоящее время находится на межведомственном согласовании и готовится к передаче партнерам по БРИКС.

По оценке Союза экспортеров и производителей зерна, объем торгов сельскохозяйственной и смежной продукцией на этой бирже в перспективе может превысить $1 трлн.

Согласно расчетам Союза экспортеров и производителей зерна, производство зерна в странах БРИКС составляет 1,24 млрд тонн в год (44% мирового), потребление максимально приближено к производству - 1,23 млрд тонн (также 44%). По пшенице ситуация аналогичная: производство 377 млн тонн (48%), потребление - 374 млн тонн (47%).