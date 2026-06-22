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Направлено в суд дело экс-совладельца "Азбуки вкуса" и основателя Petropavlovsk о растрате 14 млрд руб.

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Генпрокуратура РФ утвердила обвинительное заключение и направила в суд уголовное дело в отношении бывшего совладельца сети "Азбука вкуса", Экспобанка и ряда других компаний Кирилла Якубовского, а также его делового партнера, основателя золотодобывающей компании Petropavlovks Павла Масловского, обвиняемых в создании преступного сообщества и растрате.

"Уголовное дело направлено в Пресненский районный суд Москвы для рассмотрения по существу", - заявили в Генпрокуратуре в понедельник.

Обвинительное заключение утверждено в отношении владельца ПАО "М2М ПрайветБанк" и АО Азиатско-Тихоокеанский Банк Масловского, члена совета директоров этих банков Якубовского, акционера ПАО "М2М Прайвет Банк" Андрея Новикова, исполняющей обязанности председателя правления банка Инны Ивановой, генерального директора ООО "ППФИН Регион" Светланы Безруковой, управляющей филиалом АО "Азиатско-Тихоокеанский Банк" в Москве Татьяны Шаблыко.

Им предъявлены обвинения по ч. 3 ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества и участие в нем) и ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата).

"Как полагает следствие, не позднее 21 ноября 2011 года Масловский создал в Москве преступное сообщество. В его состав вошли Якубовский, Новиков, Иванова, Шаблыко, Безрукова, член совета директоров банков Андрей Вдовин, генеральный директор ООО "ФТК" Борис Мираков и иные лица", - сообщили в надзорном ведомстве.

Фигуранты дела, по версии гособвинения, совершили хищение денежных средств кредитных организаций и иных коммерческих структур более чем на 14 млрд рублей через невозвратные кредиты.

"Вдовин и Мираков скрылись от следствия, в связи с чем объявлены в розыск. Расследование в отношении них и иных неустановленных лиц продолжается", - добавили в Генпрокуратуре.

Весной 2025 года Якубовскому и Масловскому был вынесен приговор по делу о мошенничестве, по которому обоим было назначено реальное лишение свободы.

Уголовные дела в отношении Масловского и других фигурантов связаны с деятельностью кипрской компании V.M.H.Y. Holdings Ltd.

В 2016 году выплаты процентов крупным инвесторам компании прекратились, поскольку, как посчитало следствие, платежи производились за счёт денег новых инвесторов, а средства самой компании были выведены.

Никто из фигурантов дела не признал вину.

В разное время, помимо "Азбуки вкуса", V.M.H.Y. владела страховщиком "Гелиос", "М2М прайвет банком", Азиатско-Тихоокеанским банком, факторинговой "Финансово-торговой компанией", "Экспо-лизингом" и девелоперскими проектами.

По данным СМИ, в 2014 году Якубовский продал свою долю в V.M.H.Y., через которую владел около 11% "Азбука вкуса", своим партнерам - бывшим совладельцам Экспобанка Масловскому, Вдовину, а также бизнесмену из Великобритании Питеру Хамбро.

Масловский являлся основателем и гендиректором золотодобывающей компании Petropavlovsk. Petropavlovsk входил в топ-5 российских золотодобытчиков, но из-за проблем со сбытом золота и обслуживанием долга в 2022 году инициировал процедуру несостоятельности и в сентябре продал все ключевые активы структурам "Уральской горно-металлургической компании". Крупнейшим акционером Petropavlovsk с долей около 29% является владелец "Южуралзолота" Константин Струков.

Кирилл Якубовский Павел Масловский
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