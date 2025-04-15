Якубовскому и Масловскому предъявили обвинение в создании преступного сообщества

Кирилл Якубовский во время оглашения приговора в Пресненском суде Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Мещанский суд Москвы по ходатайству следствия арестовал бывшего совладельца сети "Азбука вкуса", Экспобанка и ряда других компаний Кирилла Якубовского, а также его делового партнера, основателя золотодобывающей компании Petropavlovsk Павла Масловского, обвиняемых в создании преступного сообщества, сообщили в пресс-службе суда.

По данным суда, обоим фигурантам предъявлено обвинение в создании преступного сообщества (ч. 1 ст. 210 УК РФ).

На минувшей неделе Якубовскому и Масловскому был вынесен приговор по делу о мошенничестве, по которому обоим было назначено реальное лишение свободы.

По новому делу Якубовскому и Масловскому также вменяется несколько эпизодов особо крупной растраты (ч. 4 ст. 160 УК РФ).

Мера пресечения в виде ареста во вторник была также избрана осужденной вместе с Якубовским и Масловским предпринимательнице Светлане Безруковой.

Новое дело, как и предыдущее, связано с деятельностью компании V.M.H.Y. Holdings Ltd.

Пресненский суд Москвы 9 апреля назначил Якубовскому, Масловскому и Безруковой восемь, 13,5 и пять лет колонии общего режима соответственно.

Наказание Масловскому было назначено с учетом приговора 2022 года, по которому он был осужден на пять с половиной лет колонии также за мошенничество.

По версии следствия, фигуранты входили в организованную группу, которая в 2011-2015 гг. похитила $125 млн, выделенных различными инвесторами на финансирование деятельности кипрской V.M.H.Y. Holdings Ltd. Якубовский, Масловский, а также их деловой партнер Андрей Вдовин выступали соучредителями последней. Безрукова занимала должность гендиректора "дочки" V.M.H.Y. - "ППФИН Регион".

В 2016 году выплаты процентов крупным заемщикам прекратились, поскольку, как посчитало следствие, платежи производились за счет денег новых инвесторов, а средства самой компании были выведены.

Никто из фигурантов не признал вину.

Якубовский заявлял в суде, что не имел отношения к договорам займов, о которых идёт речь в деле, и что остановка выплат инвесторам могла начаться из-за санкционного давления в отношении РФ и валютных скачков 2014 года.

Согласно позиции защиты Масловского, он вышел из V.M.H.Y. еще в 2011 году в связи с занятием должности сенатора от Амурской области.

В разное время, помимо "Азбуки вкуса", V.M.H.Y. владела страховщиком "Гелиос", "М2М прайвет банком", Азиатско-Тихоокеанским банком, факторинговой "Финансово-торговой компанией", "Экспо-лизингом" и девелоперскими проектами.

По данным СМИ, в 2014 году Якубовский продал свою долю в V.M.H.Y., через которую владел около 11% "Азбука вкуса", своим партнерам - бывшим совладельцам Экспобанка Масловскому, Вдовину, а также бизнесмену из Великобритании Питеру Хамбро.

Вдовин и Хамбро находятся за границей.