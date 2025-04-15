Поиск

Якубовскому и Масловскому предъявили обвинение в создании преступного сообщества

Якубовскому и Масловскому предъявили обвинение в создании преступного сообщества
Кирилл Якубовский во время оглашения приговора в Пресненском суде
Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Мещанский суд Москвы по ходатайству следствия арестовал бывшего совладельца сети "Азбука вкуса", Экспобанка и ряда других компаний Кирилла Якубовского, а также его делового партнера, основателя золотодобывающей компании Petropavlovsk Павла Масловского, обвиняемых в создании преступного сообщества, сообщили в пресс-службе суда.

По данным суда, обоим фигурантам предъявлено обвинение в создании преступного сообщества (ч. 1 ст. 210 УК РФ).

На минувшей неделе Якубовскому и Масловскому был вынесен приговор по делу о мошенничестве, по которому обоим было назначено реальное лишение свободы.

По новому делу Якубовскому и Масловскому также вменяется несколько эпизодов особо крупной растраты (ч. 4 ст. 160 УК РФ).

Мера пресечения в виде ареста во вторник была также избрана осужденной вместе с Якубовским и Масловским предпринимательнице Светлане Безруковой.

Новое дело, как и предыдущее, связано с деятельностью компании V.M.H.Y. Holdings Ltd.

Пресненский суд Москвы 9 апреля назначил Якубовскому, Масловскому и Безруковой восемь, 13,5 и пять лет колонии общего режима соответственно.

Наказание Масловскому было назначено с учетом приговора 2022 года, по которому он был осужден на пять с половиной лет колонии также за мошенничество.

По версии следствия, фигуранты входили в организованную группу, которая в 2011-2015 гг. похитила $125 млн, выделенных различными инвесторами на финансирование деятельности кипрской V.M.H.Y. Holdings Ltd. Якубовский, Масловский, а также их деловой партнер Андрей Вдовин выступали соучредителями последней. Безрукова занимала должность гендиректора "дочки" V.M.H.Y. - "ППФИН Регион".

В 2016 году выплаты процентов крупным заемщикам прекратились, поскольку, как посчитало следствие, платежи производились за счет денег новых инвесторов, а средства самой компании были выведены.

Никто из фигурантов не признал вину.

Якубовский заявлял в суде, что не имел отношения к договорам займов, о которых идёт речь в деле, и что остановка выплат инвесторам могла начаться из-за санкционного давления в отношении РФ и валютных скачков 2014 года.

Согласно позиции защиты Масловского, он вышел из V.M.H.Y. еще в 2011 году в связи с занятием должности сенатора от Амурской области.

В разное время, помимо "Азбуки вкуса", V.M.H.Y. владела страховщиком "Гелиос", "М2М прайвет банком", Азиатско-Тихоокеанским банком, факторинговой "Финансово-торговой компанией", "Экспо-лизингом" и девелоперскими проектами.

По данным СМИ, в 2014 году Якубовский продал свою долю в V.M.H.Y., через которую владел около 11% "Азбука вкуса", своим партнерам - бывшим совладельцам Экспобанка Масловскому, Вдовину, а также бизнесмену из Великобритании Питеру Хамбро.

Вдовин и Хамбро находятся за границей.

Кирилл Якубовский Павел Масловский Азбука вкуса Petropavlovsk Экспобанк
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Силуанов призвал эффективнее вести строительство, а не ежегодно менять бордюры

Силуанов призвал эффективнее вести строительство, а не ежегодно менять бордюры

Что произошло за день: вторник, 15 апреля

Хуснуллин предложил развивать ИЖС в рамках отдельной программы

Хуснуллин предложил развивать ИЖС в рамках отдельной программы

Хуснуллин предложил развивать альтернативные ипотеке механизмы покупки жилья

Путин потребовал от кабмина и ЦБ РФ навести порядок в строительной отрасли

Путин потребовал от кабмина и ЦБ РФ навести порядок в строительной отрасли

Китай проявляет интерес к увеличению закупок нефти, газа, угля в России

Суд в РФ впервые оштрафовал банк за пересылку персональных данных в WhatsApp

Суд в РФ впервые оштрафовал банк за пересылку персональных данных в WhatsApp

Генпрокуратура попросила ОАЭ изъять в Дубае квартиры экс-инспектора ДПС из Москвы

Минпросвещения ограничило время на выполнение домашнего задания школьниками

Минпросвещения ограничило время на выполнение домашнего задания школьниками

Девелопер "ПИК" не планирует выплачивать дивиденды за 2024 год

Девелопер "ПИК" не планирует выплачивать дивиденды за 2024 год
Хроники событий
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе387 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне77 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6194 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2242 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости379 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии171 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние228 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России61 материалов
ДТП с участием Михаила ЕфремоваДТП с участием Михаила Ефремова140 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов195 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ46 материалов
Бюджет РФБюджет РФ45 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });