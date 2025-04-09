Экс-совладелец "Азбуки вкуса" Якубовский осужден на 8 лет за мошенничество

Основатель Petropavlosk Масловский по этому делу получил 13,5 лет колонии

Кирилл Якубовский в Пресненском суде Москвы Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Пресненский суд Москвы назначил восемь лет колонии общего режима бывшему совладельцу сети "Азбука вкуса", Экспобанка и ряда других компаний Кириллу Якубовскому по уголовному делу об особо крупном мошенничестве, сообщили "Интерфаксу" в суде.

"Якубовскому назначено наказание в виде лишения свободы сроком на восемь лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - сообщили в суде в среду.

Другому фигуранту дела - основателю золотодобывающей компании Petropavlovsk, экс-совладельцу Экспобанка и деловому партнёру Якубовского - Павлу Масловскому суд назначил 13 с половиной лет колонии.

Наказание Масловскому было назначено с учетом приговора 2022 года, по которому он был осужден на 5 с половиной лет колонии также за мошенничество.

Еще одна подсудимая – предприниматель Светлана Безрукова приговорена к пяти годам колонии.

Все фигуранты признаны виновными в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Кроме того, суд удовлетворил иски потерпевших к подсудимым о возмещении ущерба на сумму порядка $53 млн и часть исков оставил для рассмотрения в гражданском производстве.

По версии следствия, фигуранты входили в организованную группу, которая в 2011-2015 годах похитила $125 млн, выделенных различными инвесторами на финансирование деятельности кипрской V.M.H.Y. Holdings Ltd. Якубовский, Масловский, а также их деловой партнер Андрей Вдовин выступали соучредителями последней. Безрукова занимала должность гендиректора дочерней компании V.M.H.Y. - "ППФИН Регион".

В 2016 году выплаты процентов крупным заемщикам прекратились, поскольку, как посчитало следствие, платежи производились за счет денег новых инвесторов, а средства самой компании были выведены.

Никто из фигурантов не признал вину.

Якубовский заявлял в суде, что не имел отношения к договорам займов, о которых идет речь в деле, и что остановка выплат инвесторам могла начаться из-за санкционного давления в отношении РФ и валютных скачков 2014 года.

В свою очередь, согласно позиции защиты Масловского, он вышел из V.M.H.Y. еще в 2011 году в связи с занятием должности сенатора от Амурской области.

В разное время, помимо "Азбуки вкуса", V.M.H.Y. владела страховщиком "Гелиос", "М2М прайвет банком", Азиатско-Тихоокеанским банком, факторинговой "Финансово-торговой компанией", "Экспо-лизингом" и девелоперскими проектами.

По данным СМИ, в 2014 году Якубовский продал свою долю в V.M.H.Y., через которую владел около 11% "Азбука вкуса", своим партнерам – бывшим совладельцам Экспобанка Масловскому, Вдовину, а также бизнесмену из Великобритании Питеру Хамбро.

Вдовин и Хамбро в настоящее время находятся за границей.