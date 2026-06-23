Число пострадавших после урагана в свердловской Кушве достигло до 15 человек

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Число пострадавших в результате непогоды в городе Кушва Свердловской области достигло 15 человек, сообщает департамент информационной политики региона.

"По информации службы скорой медицинской помощи, за помощью обратились 15 человек. Из них один человек был госпитализирован в Нижний Тагил, остальным помощь была оказана на месте", - говорится в сообщении.

По информации департамента почти 100 домов повреждены в результате урагана. В городе развернут пункт временного размещения на 15 коек с возможностью увеличения до 30. Сейчас в ПВР находится один человек.

По данным местных СМИ, в Кушве был зафиксирован торнадо.

По сведениям регионального главка МЧС России, из-за "комплекса опасных метеорологических явлений" без электроснабжения остались более чем 4 тыс. частных домов в Кушве. Ветер повредил 40 кровель, произошло падение 25 деревьев и девяти опор линий электропередачи. Ранее сообщалось о шести пострадавших.