Подключать электричество начали в свердловской Кушве после урагана

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Продолжаются работы по ликвидации последствий урагана в городе Кушва Свердловской области, специалисты начали подключать электричество, сообщает региональный департамент информационной политики во вторник.

"Бригады восстанавливают подачу электроэнергии в город. Началось подключение объектов по резервной линии", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, в 02:10 по местному времени были подключены канализационная насосная станция N 3, обеспечивающая водоотведение для города, шахта "Южная" и молочное предприятие. Городская и детская больницы обеспечиваются электроэнергией с помощью генераторов.

"По резервной линии напряжение подано 6 тыс. потребителей в жилых домах", - добавили в департаменте.

Как сообщалось, поздно вечером в понедельник в Кушве, по данным МЧС, из-за "комплекса опасных метеорологических явлений" без электроснабжения остались более чем 4 тыс. частных домов. Почти 100 домов получили повреждения. К медикам обратились 15 человек, из них один был госпитализирован в Нижний Тагил, остальным помощь оказали на месте.