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На Сахалине измерительный пункт для космодрома Восточный достроят до конца года

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Готовность трассового измерительного пункта "Сахалин" составляет 75%, его строительство планируется завершить до конца года, сообщил "Роскосмос".

"Это стратегический объект "Роскосмоса", который строится в Сахалинской области для космодрома "Восточный". Он будет принимать и обрабатывать телеметрию с ракет "Ангара" и спутников", - говорится в сообщении.

Объект готов на 75% - в настоящее время смонтированы четыре антенных комплекса из девяти, строятся модуль управления, гостиница и административные здания. На площадке задействованы 70 человек и 13 единиц техники.

"Завершение - до конца 2026 года. После ввода появится 100 новых рабочих мест для региона", - сообщили в "Роскосмосе".

Трассовый измерительный пункт "Сахалин" создается в Поронайском районе, ввод его в эксплуатацию расширит возможности России по пускам существующих и перспективных ракет-носителей с космодрома Восточный.

Восточный Роскосмос Сахалин Ангара Поронайский район Сахалинская область
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