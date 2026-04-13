На космодроме Восточный планируется пуск ракеты с частной площадки

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Частная компания "Новый старт" планирует провести первый пуск ракеты-носителя "Старт-1М" с космодрома Восточный в I квартале 2027 года, сообщил радио "Вести FM" гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Баканов.

""Новый старт" занимается развитием ракетной тематики. Есть проект "Новый старт", где конверсия "Тополя", они строят на стартовой площадке, на космодроме "Восточный" за свои деньги. В первом квартале 2027 года первый запуск должен состояться", - сказал он.

По его словам, госкорпорация договорилась с компанией о серьезном объеме инвестиций в ракетостроение.

"Они хотят заниматься ракетами с возвращаемыми ступенями, чтобы максимально конкурентоспособными быть на мировом рынке. Будем их поддерживать и будем сейчас договариваться об алгоритме реализации этого инвестиционного проекта", - отметил Баканов.

8 апреля директор департамента - начальник отдела многоразовых средств выведения "Роскосмоса" Александр Давыдов сообщил, что пуск сверхлегкой ракеты-носителя "Старт-1М" запланирован на 2027 год с космодрома Восточный.

11 апреля Баканов сказал президенту Владимиру Путину, что частный инвестор вложит 600 млрд рублей на 8 лет в создание стартового комплекса на космодроме Восточный для сверхлегких ракет-носителей "Старт-1М".