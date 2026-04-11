Поиск

Стартовый комплекс для ракет семейства "Ангара" на Восточном введен в эксплуатацию

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Баканов заявил в субботу, что на космодроме Восточный введен в эксплуатацию стартовый комплекс для ракет семейства "Ангара".

"Позавчера мы получили заключение о строительстве, и вчера подписали решение о вводе в эксплуатацию стартового комплекса "Ангара". Так что это процедура завершена", - сказал Баканов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

По словам главы "Роскосмоса", до конца 2026 года планируется сдать в эксплуатацию аэропортовый комплекс, монтажно-испытательный комплекс для сборки и хранения ракет "Ангара" и трассовый измерительный комплекс на Сахалине.

По официальной информации, "Ангара" - семейство российских ракет-носителей модульного типа различной грузоподъемности, создаваемых на основе универсальных ракетных модулей с кислородно-керосиновыми двигателями. Семейство включает в себя ракеты-носители от легкого до тяжелого классов в диапазоне грузоподъемности от 3,5 т ("Ангара-1.2") до 38 т ("Ангара-А5В") на низкой околоземной орбите.

С помощью "Ангары" с космодрома Восточный планируется выводить модули для Российской орбитальной станции (РОС).

Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Более 200 погибших птиц обнаружили на побережье Анапы

 Более 200 погибших птиц обнаружили на побережье Анапы

Что произошло за день: суббота, 11 апреля

Экспедиции российских космонавтов могут увеличить до года

 Экспедиции российских космонавтов могут увеличить до года

Баканов сообщил о попытках атак на космодром Плесецк

 Баканов сообщил о попытках атак на космодром Плесецк

Глава "ИКС Холдинга" допустил, что запуск спутников подешевеет в России вдвое

В Иране опровергли информацию о проходе кораблей ВМС США через Ормузский пролив

Завершены аварийно-спасательные работы на месте взрыва во Владикавказе

Минобороны РФ сообщило об обмене с Украиной военнопленными в формате 175 на 175

"Роскосмос" планирует снизить стоимость вывода грузов на орбиту

 "Роскосмос" планирует снизить стоимость вывода грузов на орбиту

Жителей трех муниципалитетов Дагестана предупредили об ухудшении качества воды
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1583 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 121 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8975 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 153 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 289 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 99 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 436 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 340 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 245 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 472 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 142 материалов