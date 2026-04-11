Стартовый комплекс для ракет семейства "Ангара" на Восточном введен в эксплуатацию

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Баканов заявил в субботу, что на космодроме Восточный введен в эксплуатацию стартовый комплекс для ракет семейства "Ангара".

"Позавчера мы получили заключение о строительстве, и вчера подписали решение о вводе в эксплуатацию стартового комплекса "Ангара". Так что это процедура завершена", - сказал Баканов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

По словам главы "Роскосмоса", до конца 2026 года планируется сдать в эксплуатацию аэропортовый комплекс, монтажно-испытательный комплекс для сборки и хранения ракет "Ангара" и трассовый измерительный комплекс на Сахалине.

По официальной информации, "Ангара" - семейство российских ракет-носителей модульного типа различной грузоподъемности, создаваемых на основе универсальных ракетных модулей с кислородно-керосиновыми двигателями. Семейство включает в себя ракеты-носители от легкого до тяжелого классов в диапазоне грузоподъемности от 3,5 т ("Ангара-1.2") до 38 т ("Ангара-А5В") на низкой околоземной орбите.

С помощью "Ангары" с космодрома Восточный планируется выводить модули для Российской орбитальной станции (РОС).