ФАС усилила контроль за топливом для аграриев в Приволжском, Уральском, Сибирском, Северо-Западном округах

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба (ФАС) поручила еще 16 территориальным органам усилить контроль за реализацией топлива для аграриев. Поручение направлено в региональные УФАС в Приволжском, Уральском, Сибирском, Северо-Западном федеральных округах, сообщила пресс-служба ведомства.

"Территориальным органам необходимо усилить контроль за соблюдением антимонопольного законодательства при реализации топлива в мелкооптовом сегменте, в том числе с нефтебаз и нефтехранилищ, а также с автозаправочных станций (АЗС). Особое внимание УФАС должны обратить на продажу топлива сельхозпроизводителям во время сезонных полевых работ", - говорится в сообщении.

При выявлении признаков нарушений служба рекомендует своим территориальным органам оперативно принимать меры антимонопольного реагирования. В рамках поручения антимонопольным органам вместе с властями регионов необходимо сформировать перечень сельскохозяйственных предприятий с определением объема их потребления топлива. Ранее ФАС России поручали 11 УФАС усилить контроль за реализацией топлива для аграриев.

На прошлой неделе в совместном пресс-релизе Минэнерго и Минсельхоза сообщалось, что правительство РФ координирует работу по обеспечению сельскохозяйственных товаропроизводителей горюче-смазочными материалами в период проведения сезонных полевых работ. Поставки моторного топлива для нужд агропромышленного комплекса осуществляются в штатном режиме и удовлетворяют текущую потребность сельхозтоваропроизводителей, говорилось в пресс-релизе.