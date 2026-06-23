В Пензенской области ограничили продажу бензина и ДТ на АЗС

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - В Пензенской ввели временные ограничения на продажу автомобильного топлива с 23 июня, сообщил губернатор региона Олег Мельниченко.



"По решению Оперативного штаба заправка на пензенских АЗС теперь осуществляется только в бензобак автомобиля. Для физлиц продажа бензина ограничена до 100 литров на одну машину, дизтоплива - до 200 литров", - написал он в мессенджере.

Как он объяснил, ограничения необходимы для того, "чтобы сохранить стабильную обстановку на внутреннем топливно-энергетическом рынке".



"Подчеркиваю, что мера временная. Сколько она будет действовать, зависит от ответственного потребления ресурса и сроков налаживания логистических цепочек поставок топлива на АЗС. Ситуацию на заправках продолжаем мониторить ежедневно", - добавил глава региона.