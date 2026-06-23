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Физлица не будут платить за использование ящиков электронной почты на "Госуслугах"

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Законопроект № 1254384-8 об уточнении работы "Почты России" не предусматривает взимание платы с физлиц за использование электронной почтовой системы, заявил председатель комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский.

"Физические лица за использование ящиков внутри "Госуслуг" и электронной почтовой системы никакой абонентской платы платить не будут. Плата будет взиматься с юридических лиц: абонентская и за отправку, как и сейчас она берется за отправку на бумаге. За получение письма платить тоже будет не нужно", - сказал Боярский на заседании комитета.

Он также отметил, что теперь информирование о приходе на почту посылки или заказного письма будет направляться гражданам в качестве СМС.

"Сейчас нам приходит квиточек в почтовый ящик о поступлении заказного письма. Иногда он не доставляется, или он теряется среди того спама рекламы, которым забит почтовой ящик", - сказал Боярский.

По его словам, "если по каким-то причинам человек хочет получить бумажное уведомление, то он вправе будет сделать такой выбор".

Комитет Госдумы по информационной политике 23 июня рекомендовал принять в первом чтении законопроект, уточняющий деятельность в области почтовой связи. Проект предполагает внесение изменений в закон "О почтовой связи", Жилищный кодекс, закон "О связи" и иные федеральные законы в целях реализации мер поддержки АО "Почта России".

В частности, законопроект предусматривает определение статуса электронно-почтовой системы, обеспечивающей пересылку почтовых отправлений в электронной форме, создание так называемых цифровых почтовых ящиков, что фактически будет дублировать электронные адреса юрлиц.

В настоящее время ситуация такова, что "в городах доставка заказных писем уходит к коммерческим организациям, которые в городах, понятно, имеют меньшие затраты, а доставкой в удаленные населенные пункты занимается "Почта России", при этом "Почта России" не может отказаться от заключения этих контрактов", говорил на заседании комитета глава Минцифры Максут Шадаев. По его словам, "получается, что экономически привлекательные сегменты у "Почты России" забирают, оставляя только "глубокую" доставку населению.

Минцифры Максут Шадаев Почта России Сергей Боярский Госдума
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