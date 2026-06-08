Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о поддержке "Почты России"

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, направленный на поддержку АО "Почта России".

По словам вице-премьера Дмитрия Григоренко, законопроект был доработан на площадке аппарата правительства с учетом предложений бизнеса и профильных ведомств. "Текущая редакция документа направлена на повышение устойчивости почтовой инфраструктуры и сохранение доступности универсальных почтовых и социальных услуг для граждан независимо от места проживания", - заявил Григоренко, слова которого передал его аппарат.

Как говорится в сообщении Минцифры РФ, в частности, законопроект предусматривает, что банки не будут взимать комиссию с "Почты России" за приём платежей за жилье и коммунальные услуги через электронные средства. "Это позволит гражданам оплачивать услуги без скрытых дополнительных сборов. Ранее банк, через который проходил платёж, мог взимать за него комиссию с почтового оператора. Эти издержки "Почта" была вынуждена закладывать в стоимость своих услуг или компенсировать за счёт других доходов", - поясняет Минцифры.

Кроме того, согласно проекту, платёжные документы за жильё и коммунальные услуги будут направляться в электронном виде через Госуслуги. Граждане смогут получать и оплачивать квитанции онлайн, не дожидаясь бумажного письма и не тратя время на поход в почтовое отделение.

При этом доставка бумажных квитанций сохранится для пенсионеров и других льготных категорий, а также для граждан без учётной записи на Госуслугах. Услуга останется бесплатной для населения.

Законопроект определит статус информационной системы "Почты России", которая обеспечивает пересылку почтовых отправлений в электронной форме. Граждане и бизнес смогут официально обмениваться юридически значимыми документами в цифровом виде. Также для граждан и компаний будут созданы цифровые почтовые ящики для направления юридически значимых сообщений. "Это позволит ускорить и упростить ряд процедур. Например, получение уведомлений от госорганов, результатов налоговых проверок и т.д", - поясняет Минцифры.

Кроме того, законопроект дает право "Почте России" привлекать для обработки и доставки отправлений других юрлиц и индивидуальных предпринимателей. "Это ускорит доставку посылок и писем за счёт дополнительных ресурсов", - уточняется в сообщении.

Согласно законопроекту, использовать абонентские почтовые шкафы и ящики в многоквартирных домах смогут "Почта России", управляющие компании, ресурсоснабжающие организации и организации, выбранные общим собранием собственников. "Граждане больше не будут получать нежелательную рекламу и спам от посторонних организаций", - отметили в Минцифры.

"Почта России" сможет принимать и доставлять заявления о предоставлении государственных и муниципальных услуг, а также результаты их предоставления. "Граждане, особенно в отдалённых населённых пунктах, смогут получать такие услуги без необходимости личного посещения ведомств", - пояснили в Минцифры.

Графики работы почтовых отделений будут скорректированы с учётом реальной нагрузки и потребностей местных жителей. Они будут определяться отдельным нормативно-правовым актом.

"Все инициативы направлены на развитие "Почты России" и её сервисов. Это повысит удобство для граждан, ускорит доставку и сделает получение услуг более удобным, особенно для жителей удалённых территорий", - поясняет Минцифры.