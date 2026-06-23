В I чтении принят проект закона об уточнении работы "Почты России"

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Госдума на заседании во вторник приняла в первом чтении законопроект, уточняющий деятельность в области почтовой связи в РФ.

Соответствующий проект закона (№1254384-8) предусматривает изменения в закон "О почтовой связи", Жилищный кодекс РФ, закон "О связи" и иные федеральные законы в целях реализации мер поддержки АО "Почта России".

В частности, законопроект предусматривает определение статуса электронно-почтовой системы, обеспечивающей пересылку почтовых отправлений в электронной форме, создание так называемых цифровых почтовых ящиков – фактически это будет дублировать электронные адреса юрлиц.

В настоящее время ситуация такова, что "в городах доставка заказных писем уходит к коммерческим организациям, которые в городах, понятно, имеют меньшие затраты, а доставкой в удаленные населенные пункты занимается "Почта России", при этом "Почта России" не может отказаться от заключения этих контрактов", пояснил во вторник на заседании комитета Госдумы по информационной политике министр цифрового развития РФ Максут Шадаев.

По его словам, сейчас, "получается, что экономически привлекательные сегменты у "Почты России" забирают, оставляя только "глубокую" доставку населению".

Проект закона предлагает направлять платежные документы за жилое помещение и жилищно-коммунальные услуги в электронной форме на единый портал государственных и муниципальных услуг. Предусматривается возможность размещения организациями федеральной почтовой связи рекламы на доставляемых ими платежных документах.

Проект закона предлагает оптимизацию графиков работы отделений почтовой связи.

Согласно законопроекту, использование абонентских почтовых шкафов и почтовых абонентских ящиков в многоквартирных домах будет осуществляться только организациями федеральной почтовой связи, управляющими организациями и иными организациями, которым вносится плата за жилое помещение и жилищно-коммунальные услуги. "Почта России" получит монополию на реализацию марок, предусматривает проект закона.

"Реализация положений, предусмотренных законопроектом, обеспечит возможность присутствия организаций федеральной почтовой связи в труднодоступных и малонаселенных территориях РФ и предоставления гражданам услуг почтовой связи, включая платежные услуги", - говорится в пояснительной записке.

Комитет Госдумы по ЖКХ в своем заключении выразил несогласие с концепцией инициативы. В частности, в комитете считают, что законопроектом предлагается монополизировать деятельность АО "Почты России" в части доставки платежных документов на оплату за жилое помещение и коммунальные услуги, в том числе посредством электронной системы АО "Почта России" и дальнейшем размещении в личных кабинетах граждан на Госуслугах.

"В случае, если у гражданина отсутствует личный кабинет на Госуслугах или он отказался от электронной доставки платежных документов, АО "Почта России" осуществляет возмездно печать и доставку бумажных платежных документов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг", - отметили в комитете по ЖКХ.

Глава комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский считает, что инициатива, вероятно, будет дорабатываться ко второму чтению, но в целом принятие предлагаемых норм "позволит сдвинуть ситуацию вокруг "Почты России" с мертвой точки и начать путь к выздоровлению".

Председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе обсуждения законопроекта призвал отдать должное правительству, вице-премьеру Дмитрию Григоренко и главе правительства Михаилу Мишустину за "то, что они взялись за спасение "Почты России".

Спикер предложил критикующим законопроект вносить свои поправки ко второму чтению, "предлагать свои рецепты, предложения". "Но, представляя регионы, вы должны честно сказать нашим избирателям: если сегодня мы поддерживаем закон, сохраняем "Почту России". Это значит, у нас в деревнях сохранятся отделения почты. Если не поддерживаем или, там, опять выжидательную позицию будем занимать, тогда там не будет "Почты России". Не получится по-другому. Либо за, либо против. Да, это тяжелое голосование для многих, особенно тех, кто уже начал избирательную кампанию на критике, в том числе ситуации, происходящей с "Почтой России", - сказал Володин.

Эффект от предлагаемых мер оценивается в 9,5 млрд рублей, сказал на заседании замруководителя думской фракции "Единая Россия" Евгений Ревенко.