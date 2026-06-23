Путин заявил о последовательной модернизации ядерной триады России

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Ядерная триада России последовательно модернизируется, заявил президент Владимир Путин на встрече с выпускниками высших военно-учебных заведений.

"В соответствии с государственной программой вооружений последовательно модернизируется ядерная триада", - сказал он.

Кроме того, модернизация охватывает сухопутные войска, растет боевой потенциал воздушно-космических сил и военно-морского флота, добавил президент.