Медведев согласился, что ядерный апокалипсис реально возможен

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев считает, что ядерный апокалипсис возможен.

"Меня часто упрекают в том, что я использую жесткую риторику, говорю о ядерном апокалипсисе, но, к сожалению, он реально возможен", - сказал Медведев, выступая на федеральном просветительском марафоне "Знание".

"Очень не хотелось бы этого", - добавил он.

Медведев отметил, что исключать данные события нельзя, и нужно к ним быть готовыми.

"Именно для этого в нашей стране существует триада ядерных стратегических сил, и она поддерживается в надлежащем состоянии", - сказал он.