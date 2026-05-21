Президент РФ заявил, что ядерная триада будет на уровне необходимой достаточности

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Россия не намерена втягиваться в гонку вооружений, её ядерная триада будет находиться на уровне необходимой достаточности, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Важно и дальше повышать уровень стратегических и тактических ядерных сил и развивать все их составляющие. При этом, как уже говорил, мы не намерены втягиваться в гонку вооружений. Наша ядерная триада будет находиться на уровне необходимой достаточности", - сказал Путин в четверг, подводя итоги совместных учений ядерных сил России и Белоруссии.

РФ делает "все то, что было запланировано еще десятилетиями" назад, продолжил президент.

"Работаем в плановом режиме, четко, слаженно. И, слава Богу, у нас все получается", - добавил Путин.

Владимир Путин
