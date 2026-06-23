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Власти Калмыкии отрицают дефицит бензина в регионе

Из 72 АЗС в республике продажа топлива остановлена на восьми

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - В Калмыкии дефицита топлива в Калмыкии не наблюдается, отпуск бензина осуществляется в штатном режиме, сообщила журналистам первый заместитель министра экономики и торговли республики Наталия Ганжигаева.

"Наблюдается, как и в других регионах, рост цены на топливо, что связано с отпускными ценами у поставщиков, расположенных в других регионах России, а также стоимостью доставки топлива до АЗС", - сказала Ганжигаева.

Сейчас из 72 действующих АЗС в регионе на восьми остановлен отпуск топлива. Но эти АЗС остановили работу до сезонного повышения цен на топливо и по другим причинам - таким, как техническое переоснащение, проведение плановых или внеплановых ремонтных работ и т.д.

По словам Ганжигаевой, на данный момент никаких ограничений по максимальному отпуску топлива не вводилось и в ближайшее время не планируется. Очереди на заправках не носят массовый характер, заправка в канистры не осуществляется, т.к. ситуация пока остается стабильной, подчеркнула первый замминистра.

Калмыкия Наталия Ганжигаева
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