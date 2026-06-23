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В ЯНАО некоторые АЗС ограничили продажи топлива

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - В Ямало-Ненецком автономном округе некоторые АЗС ввели временные ограничения на продажу топлива из-за высокого спроса, при этом проблем с запасами нефтепродуктов в регионе нет, сообщает телеграм-канал Департамента экономики региона.

"Топливные компании информируют об отсутствии проблем с запасами топлива. В настоящее время на некоторых автозаправочных станциях (АЗС) наблюдаются временные ограничения, введенные из-за высокого спроса. Эти меры принимаются большинством сетевых и частных АЗС на основе их собственной инициативы и направлены на обеспечение равномерного распределения топлива", - говорится в сообщении.

В частности сетевые АЗС ввели запрет на отпуск топлива в любую тару, кроме бензобака транспортного средства. Частные АЗС установили количественные лимиты на заправку одного транспортного средства - от 40 до 70 литров.

"Эти действия носят временный характер и направлены на урегулирование спроса", - подчеркивает департамент.

Ограничения отменят, как только спрос на топливо нормализуется.

ЯНАО Ямал
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