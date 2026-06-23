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Россия надеется на сохранение интереса США к посредничеству в урегулировании на Украине

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - В Москве надеются, что администрация президента США Дональда Трампа продолжит прилагать усилия для урегулирования украинского вопроса, заявил журналистам на полях "Примаковских чтений" замглавы МИД Сергей Рябков.

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"Мы ведем диалог с американцами. Мы ценим то, что администрация Трампа на протяжении последнего периода после Анкориджа предпринимала, и, будем надеяться, будет дальше предпринимать усилия для того, чтобы найти здравое решение кризиса безопасности в Евроатлантике, в центре которого ситуация на Украине", - сказал он.

"Мы видим по факту определенный отход от базовых пониманий, которые были достигнуты президентами России и США без малого год назад в Анкоридже, и определение сближение линии Вашингтона с наиболее оголтелой антироссийской политикой, проводимой теми же самыми, ближайшими союзниками США в Европе в лице Соединенного Королевства и Французской Республики", - повторил замминистра

"Разумеется, с примкнувшей к ней и претендующей на особую роль в современной Европе и евроатлантике ФРГ. При очень активном подзуживании всей этой группы, если они еще нуждаются в каком-то подзуживании, их младших партнеров по Евросоюзу и НАТО к востоку от Берлина. И безусловно, роль евробюрократии в этом процессе, функционеров Еврокомиссии глубоко деструктивна и опасна", - сказал Рябков.

"Опасна, в том числе, для населения стран Евросоюза: они не заботятся о безопасности своих народов, они заботятся о выполнении собственных методичек, которые они сами для себя написали и уверовали в то, что выполнение этих методичек принесет искомый результат, а именно нанесение России стратегического поражения", - заявил замминистра.

Евросоюз МИД США Сергей Рябков НАТО Европа Украина
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