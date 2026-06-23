В Москве считают, что Иран вправе сам решать судьбу своих активов после разморозки

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Дальнейшая судьба иранских замороженных активов - суверенное решение Тегерана, заявил замглавы МИД Сергей Рябков, когда его попросили прокомментировать заявления президента США Дональда Трампа о том, что размороженные иранские активы будут направлены на покупку американских товаров.

Рябкова также спросили, нет ли опасений, что такой же сценарий может повториться и в отношении российских замороженных активов.

"Любое использование российских активов на цели, не согласованные с Россией- это прямой грабеж. Поэтому это категорически неприемлемо, недопустимо, и мы будем соответствующим образом реагировать при подобных посягательствах. Адресую это и европейцам в том числе. А что там будет происходить с размороженными иранскими авуарами - это суверенное решение иранцев. По-другому быть не может", - сказал замминистра.