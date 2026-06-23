За счет отмены санкций и разморозки активов Иран может получить до $50 млрд

"Аль-Джазира" оценила в $50 млрд активы Ирана, которые могут разморозить

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Ирану в случае реализации всех договоренностей с США относительно снятия санкций и разблокирования активов может достаться до $50 млрд, сообщила "Аль-Джазира" со ссылкой на источники, знакомые с переговорами.

По их словам, сначала в Дохе согласовали два транша по $6 млрд, финальная церемония подписания нужных документов должна была пройти в Швейцарии, а представитель иранской стороны теперь заявил, что процесс завершен.

В течение 60 дней переговоров могут быть разморожены еще $12 млрд. Если стороны достигнут окончательного соглашения, отмена санкций и возвращенные активы можно будет оценить в сумму в $50 млрд, передает телеканал.

По его данным, США не желают, чтобы эти средства оказались у Корпуса стражей исламской революции; предполагается, что их потратят на продовольствие и медицинские товары. Вашингтон также хочет, чтобы товары приобретались через финансовые каналы и на рынках, связанных с США. Неясно, согласился ли полностью Тегеран с данными требованиями.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс 22 июня заявил, что размораживание активов Ирана возможно, однако средства должны идти не на финансирование проиранских группировок, а к примеру, на закупку американской сельскохозяйственной продукции.