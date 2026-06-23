Экс-гендиректор "Аэрофлота" арестован по делу о злоупотреблении полномочиями

Михаил Полубояринов Фото: Марина Лысцева/ТАСС

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Суд в Москве арестовал бывшего гендиректора "Аэрофлота" Михаила Полубояринова по делу о злоупотреблении полномочиями, сообщили "Интерфаксу" во вторник в правоохранительных органах.

"Решением суда Полубояринов отправлен под арест", - сказал собеседник агентства.

Ему вменяют ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).

Комментариями суда и следствия "Интерфакс" не располагает.

Полубояринов занимал пост гендиректора ПАО "Аэрофлот" с 2020 по 2022 год.