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Экс-гендиректор "Аэрофлота" арестован по делу о злоупотреблении полномочиями

Экс-гендиректор "Аэрофлота" арестован по делу о злоупотреблении полномочиями
Михаил Полубояринов
Фото: Марина Лысцева/ТАСС

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Суд в Москве арестовал бывшего гендиректора "Аэрофлота" Михаила Полубояринова по делу о злоупотреблении полномочиями, сообщили "Интерфаксу" во вторник в правоохранительных органах.

"Решением суда Полубояринов отправлен под арест", - сказал собеседник агентства.

Ему вменяют ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).

Комментариями суда и следствия "Интерфакс" не располагает.

Полубояринов занимал пост гендиректора ПАО "Аэрофлот" с 2020 по 2022 год.

Михаил Полубояринов Аэрофлот
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