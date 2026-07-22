Полубояринов не признает вину в злоупотреблении полномочиями

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Бывший гендиректор "Аэрофлота", экс-зампредседателя ВЭБ.РФ Михаил Полубояринов отвергает предъявленное ему следствием обвинение в злоупотреблении полномочиями.

"Не признает, конечно. Он ни в чем не виноват", - сообщила "Интерфаксу" его адвокат.

В среду Мосгорсуд отказал в удовлетворении жалобы защиты на арест Полубояринова.

"Постановление Тверского суда Москвы об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении Полубояринова Михаила Игоревича оставить без изменения, апелляционную жалобу защиты - без удовлетворения", - огласил решение судья.

В жалобе защита настаивала на более мягкой мере пресечения в связи с серьезным онкологическим заболеванием обвиняемого. Однако Мосгорсуд не нашел оснований для изменения меры пресечения.

Полубояринову предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).

Адвокат пока воздержалась от комментария уголовного дела.

Вместе с тем, по данным СМИ, уголовное преследование Полубояринова связано со злоупотреблениями при санации "Связь-банка".

Полубояринов с 2009 по 2020 год занимал должность первого заместителя председателя ВЭБ.РФ, с 2020 по 2022 годы - пост гендиректора ПАО "Аэрофлот".