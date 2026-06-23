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Володин раскритиковал главу "Почты России" за неявку на рассмотрение профильного законопроекта

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Генеральный директор АО "Почты России" должен присутствовать на заседании при обсуждении законопроекта о наделении организации новыми полномочиями, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"Где руководитель "Почты России"? Мы реформу обсуждаем ключевую. Где он?", - сказал Володин.

"Он должен был прийти вместе с заместителями, подключить к режиму видеоконференции все регионы, чтобы там были представители его в каждом субъекте Российской Федерации, пригласить региональные органы исполнительной власти", - отметил председатель Госдумы.

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По мнению Володина, "надо более разборчиво принимать решения в отношении руководства "Почты России", анализировать, насколько человек компетентен, способен, и не бояться его сюда присылать".

"Ведь действительно обсуждается судьбоносный вопрос. А вы отдуваетесь за них. Зачем вам слабые? Почему у вас директор где-то в тылу остался", - сказал также председатель Госдумы, обращаясь к представителям правительства РФ, присутствующим на заседании.

Ранее во вторник Госдума приняла в первом чтении законопроект, уточняющий деятельность в области почтовой связи в РФ.

Инициатива правительства РФ (1254384-8) предусматривает изменения в закон "О почтовой связи", Жилищный кодекс РФ, закон "О связи" и иные федеральные законы в целях реализации мер поддержки АО "Почта России".

На заседании Госдумы законопроект представляли вице-премьер Дмитрий Григоренко, а также заместитель министра цифрового развития Иван Лебедев.

Почта России Госдума Вячеслав Володин
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