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СФ одобрил закон об электронной почтовой системе на базе "Почты России"

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Совет Федерации одобрил закон, который вводит электронную почтовую систему на базе АО "Почта России" и переводит доставку юридически значимых сообщений госорганов в цифровую форму через портал госуслуг.

Оператором электронной почтовой системы становится АО "Почта России", через него заявления, уведомления, извещения, требования и иные юридически значимые сообщения органов власти, ЦБ, госкомпаний, госкорпораций и юрлиц с долей государства свыше 50% будут направляться в электронной форме на единый и региональные порталы госуслуг. Сообщение считается доставленным, если адресат зашел в личный кабинет в течение семи дней со дня его размещения, при отсутствии технической возможности сообщение доставляется регистрируемым письмом.

На портале госуслуг создается электронный почтовый ящик для юридических, физических лиц и ИП с возможностью обмена юридически значимыми сообщениями и поиска адресатов. Для юрлиц и ИП (кроме госучреждений, госпредприятий и ряда других) вводится ежемесячная плата за использование ящика, для физлиц - плата за отправку сообщений. С органов власти плата не взимается. Размеры платы установит правительство.

Доставка и выдача пенсий, пособий и других социальных выплат организациями федеральной почтовой связи с 1 января 2027 года будет осуществляться по тарифу не более 1,5% от фактически доставленных сумм без учета НДС. Сейчас тариф регулируется договорными отношениями.

"Почта России" сможет по договору поручать выполнение отдельных технологических операций другим операторам почтовой связи, юрлицам и ИП, за исключением доставки и выдачи пенсий, пособий и иных целевых выплат. Ответственность перед пользователями при этом сохраняется за организацией федеральной почтовой связи.

Доставка регистрируемых писем госорганов, ЦБ, госкомпаний, госкорпораций и юрлиц с долей РФ свыше 50% возлагается только на организации федеральной почтовой связи и привлеченных ими лиц.

Кредитным организациям запрещается взимать комиссию за прием "Почтой России" платы за ЖКУ через электронные средства платежа.

Размещение рекламы на платежных документах за ЖКУ по общему правилу не допускается, однако реклама разрешена на документах, доставляемых организацией федеральной почтовой связи - она выступает рекламораспространителем, реклама может занимать не более трети площади документа.

Операторы мобильной связи обязаны без взимания платы незамедлительно передавать короткие сообщения с информацией "Почты России" о поступлении почтовых отправлений и денежных переводов.

Закон вступает в силу с 1 марта 2027 года, за исключением отдельных положений, для которых установлены иные сроки, - с момента опубликования, с 1 января 2027 года и с 1 сентября 2027 года.

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