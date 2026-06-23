Минпросвещения открыло горячие линии для родителей детей, отдыхающих в Крыму

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Минпросвещения РФ организовало работу "горячих линий" для родителей в связи с временной приостановкой отдыха детей в Республике Крым, сообщили журналистам в министерстве.

"В связи с временной приостановкой отдыха детей в Республике Кр

ым Минпросвещения России информирует о работе горячих линий для родителей. Специалисты готовы оперативно ответить на вопросы и предоставить актуальные данные о пребывании детей в детских оздоровительных учреждениях", - говорится в сообщении.

По всем вопросам, касающимся пребывания детей на территории подведомственного Минпросвещения международного детского центра "Артек", работает единая "горячая линия": 8 (800) 600-20-85, звонок бесплатный, уточнили в министерстве.

Кроме того, информационную поддержку родителям оказывает министерство образования, науки и молодежи Республики Крым. По вопросам, связанным с загородными стационарными лагерями, можно обратиться на "горячую линию" по телефону 8 (3652) 24-10-83, отмечается в сообщении.

Ранее глава Республики Крым Сергей Аксёнов подписал указ о приостановке бронирования, приёма и размещения детей в организациях отдыха и оздоровления на территории региона. Ограничения также распространяются на иные средства размещения, используемые для участия детей и детских групп в туристических и иных мероприятиях.

Действие мер продлится с 11:00 22 июня до 1 сентября 2026 года включительно.

Позже в Минпросвещения РФ сообщили, что держат на контроле ситуацию с приостановкой детского отдыха в Крыму, из "Артека" организован плановый вывоз детей домой, заезд в "Алые паруса" отменён; родителям предложат альтернативные варианты отдыха в других регионах России.

"В настоящее время организован плановый вывоз детей из "Артека" к местам постоянного проживания. На всем пути следования сопровождающих координируют представители спецслужб. Принимаются все необходимые меры, направленные на обеспечение безопасности и комфорта детей в период их возвращения", - сообщали в пресс-службе.