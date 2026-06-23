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В Крыму до сентября отменили спортивные тренировки и турниры для детей

В Крыму до сентября отменили спортивные тренировки и турниры для детей
Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Министр спорта Крыма Ольга Торубарова сообщила о приостановке до 1 сентября спортивных тренировок, физкультурных мероприятий и турниров в республике.

"С 11:00 22 июня 2026 года до 00:00 1 сентября 2026 года на территории Республики Крым приостанавливаются: проведение учебно-тренировочного процесса учащихся спортивных учреждений в возрасте до 18 лет, проведение учебно-тренировочных мероприятий, проведение спортивно-массовых и физкультурных мероприятий, проведение первенств, чемпионатов, кубков и иных спортивных мероприятий", - написала она во "ВКонтакте".

Кроме того, по ее словам, приостанавливается до особого распоряжения организованный выезд спортсменов для участия в соревнованиях как в самом Крыму, так и за его пределами. Принятые меры обосновываются обеспечением безопасности детей и всех участников спортивного процесса.

Глава Крыма Сергей Аксенов ранее объявил, что с 22 июня приостановлено бронирование, прием и размещение детей в организациях отдыха и оздоровления на территории республики. Ограничение действует также до 1 сентября.

Крым Сергей Аксенов Ольга Торубарова
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