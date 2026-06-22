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Бронирование мест для детского отдыха в Крыму приостанавливают до сентября

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Глава Крыма Сергей Аксёнов подписал указ о приостановке бронирования, приёма и размещения детей в организациях отдыха и оздоровления на территории региона.

"На территории Республики Крым с 11:00 22 июня по 1 сентября 2026 года вводится приостановка бронирования мест, приема и размещения детей и групп детей в организациях отдыха детей и их оздоровления, расположенных на территории республики, а также бронирование мест, прием и размещение детей и групп детей в иных средствах размещения для участия в различных мероприятиях туристической и другой направленности", - написал Аксенов в своем канале в Мах.

Ограничения также распространяются на иные средства размещения, используемые для участия детей и детских групп в туристических и иных мероприятиях.

Действие мер продлится с 11:00 22 июня до 1 сентября 2026 года включительно. Документ опубликован на официальном портале правительства Республики Крым.

Комментируя решение, Сергей Аксёнов призвал граждан с пониманием отнестись к установленным ограничениям. По словам главы региона, в текущей ситуации эти меры необходимы для обеспечения общественной безопасности.

Крым Сергей Аксенов
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Бронирование мест для детского отдыха в Крыму приостанавливают до сентября

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