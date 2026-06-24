В ЕГЭ по обществознанию будут внесены изменения через два года

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Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Министр просвещения Сергей Кравцов сообщил, что через 2 года планируется внести изменения в Единый государственный экзамен по обществознанию.

"Вы знаете, что мы вводим устный экзамен по истории в 9-м классе, и, соответственно, сейчас, в следующем учебном году никаких изменений в предмете обществознания не будет, потому что ребята учатся по действующей программе, но через два года в содержании ЕГЭ будут изменения", - сказал Кравцов на сессии Петербургского международного юридического форума.

Он отметил, что выпускникам, сдающим ЕГЭ в следующем году, "переживать не стоит".

Кравцов также напомнил, что с 1 сентября все школьники страны 9-х и 10-х классов будут обучаться по единым учебникам по обществознанию, в 11-м классе обучение по новому учебнику начнется с 2027 года.

Также были внесены изменения в курс обучения - теперь обществознание будет изучаться с 9-го по 11-й класс, а не с 6-го класса, освободившиеся часы выделены на изучение истории.