Поиск

В ЕГЭ по обществознанию будут внесены изменения через два года

В ЕГЭ по обществознанию будут внесены изменения через два года
Фото: Кристина Соловьёва/РИА Новости

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Министр просвещения Сергей Кравцов сообщил, что через 2 года планируется внести изменения в Единый государственный экзамен по обществознанию.

"Вы знаете, что мы вводим устный экзамен по истории в 9-м классе, и, соответственно, сейчас, в следующем учебном году никаких изменений в предмете обществознания не будет, потому что ребята учатся по действующей программе, но через два года в содержании ЕГЭ будут изменения", - сказал Кравцов на сессии Петербургского международного юридического форума.

Он отметил, что выпускникам, сдающим ЕГЭ в следующем году, "переживать не стоит".

Кравцов также напомнил, что с 1 сентября все школьники страны 9-х и 10-х классов будут обучаться по единым учебникам по обществознанию, в 11-м классе обучение по новому учебнику начнется с 2027 года.

Также были внесены изменения в курс обучения - теперь обществознание будет изучаться с 9-го по 11-й класс, а не с 6-го класса, освободившиеся часы выделены на изучение истории.

Сергей Кравцов ЕГЭ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

"Примаковские чтения": зерна надежды на Ближнем Востоке

В ЕГЭ по обществознанию будут внесены изменения через два года

 В ЕГЭ по обществознанию будут внесены изменения через два года

Налоговый вычет по НДФЛ распространят на биржевые ЗПИФы

Два человека погибли в результате атаки БПЛА в Нижегородской области

"Интерфакс" опубликовал Национальный рейтинг университетов-2026

Электроснабжение нарушено на западе и севере Крыма

Более 5 тыс. домов подключили к электроснабжению в Кушве после урагана

 Более 5 тыс. домов подключили к электроснабжению в Кушве после урагана

Беспилотники уничтожены над промпредприятием в Оренбурге

Севастополь остался без электричества после атаки БПЛА

Роспотребнадзор сообщил о 127 завозных случаях денге за пять месяцев 2026 года

 Роспотребнадзор сообщил о 127 завозных случаях денге за пять месяцев 2026 года
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 10075 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2810 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 160 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 108 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 474 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 174 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 85 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 441 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 249 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов