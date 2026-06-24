Электроснабжение нарушено на востоке и юго-востоке Крыма

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Электроснабжение нарушено в трех муниципалитетах на востоке и юго-востоке Крыма, сообщило госпредприятие "Крымэнерго" в среду.

"В связи с технологическими нарушениями в электрической сети произошло частичное отключение потребителей: городского округа Феодосия (юго-восток полуострова - ИФ); Советского и Кировского районов (восток Крыма - ИФ)", - говорится в сообщении.

Электроснабжение планируется восстановить в течение суток.

Утром в среду "Крымэнерго" сообщило об отключении света в 12 муниципалитетах в центре, на западе, юге и севере республики.