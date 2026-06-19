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Сроки визита Уиткоффа и Кушнера в Россию еще не определены

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Конкретных сроков визита специального посланника президента США Стива Уиткоффа, а также зятя американского лидера Джареда Кушнера в рамках переговоров по украинскому урегулированию в Россию еще нет, заявил на пресс-конференции министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Что касается сроков (...). Сроков пока нет", - сказал он.

Он напомнил, что "они, Уиткофф и Кушнер, заняты были иранской проблематикой", переговоры по которой, назначенные на пятницу в Швейцарии, были отложены.

Сергей Лавров США Джаред Кушнер Швейцария Стив Уиткофф МИД
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