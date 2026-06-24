Госдума приняла закон о договорах жилищных сбережений сроком от трех лет

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Госдума приняла закон № 461846-8, вводящий новый вид банковского продукта, - договор жилищных сбережений, средства по которому накапливаются для последующего улучшения жилищных условий и могут быть дополнены кредитом банка.

Он дополняет федеральный закон "О банках и банковской деятельности" новой главой о договоре жилищных сбережений.

По такому договору кредитная организация обязуется принимать поступающие от вкладчика (либо в его пользу от третьего лица) денежные средства, начислять на них проценты и возвращать сумму сбережений с процентами, направляя ее по распоряжению вкладчика на приобретение жилья, финансирование индивидуального жилищного строительства или участие в долевом строительстве. Помимо этого банк обязуется предоставить кредит на улучшение жилищных условий, если вкладчик соответствует условиям, которые кредитная организация определяет при рассмотрении заявки.

Вкладчиком по договору жилищных сбережений может быть только физическое лицо. Срок привлечения средств не может быть менее трех лет. Условия договора должны предусматривать возможность пополнения вклада в любое время. Проценты начисляются и выплачиваются с периодичностью и в порядке, установленных договором, начисленные проценты перечисляются на вклад и увеличивают его сумму.

Договор жилищных сбережений заключается на срок не менее трех лет - банк не вправе предложить физлицу более короткий договор. При этом вкладчик вправе прекратить договор досрочно и забрать средства. Сохранение всех начисленных процентов при досрочном выходе закон ставит в зависимость от того, сколько времени прошло с даты заключения договора: проценты выплачиваются в полном объеме, если вкладчик не ранее чем через год прекращает договор и направляет средства на улучшение жилищных условий, либо не ранее чем через полтора года прекращает договор и забирает средства, не направляя их на эти цели. При досрочном выходе до истечения этих сроков условие о выплате всех начисленных процентов не применяется.

Денежные средства по договору жилищных сбережений подлежат страхованию. Страховое возмещение выплачивается в размере 100% суммы вклада на день наступления страхового случая, но не более 10 млн рублей. Возмещение по таким договорам выплачивается отдельно от возмещения по иным вкладам. Если у вкладчика несколько договоров жилищных сбережений в одном банке на общую сумму свыше 10 млн рублей, то возмещение выплачивается по каждому пропорционально его размеру, но не более 10 млн рублей в совокупности.

Закон также распространяет на договоры жилищных сбережений режим противодействия отмыванию доходов, установленный для договоров банковского счета (вклада), и учитывает такие договоры в законодательстве о банкротстве.

Закон вступит в силу с 1 января 2027 года.