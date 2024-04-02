Законопроект о жилищных вкладах принят Госдумой в I чтении

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Госдума приняла в первом чтении законопроект о создании нового вида сберегательного инструмента - договора жилищных сбережений. Он открывается на срок более года, средства с него можно направить только на приобретение жилья или финансирование договоров в долевом строительстве (ДДУ).

Документ №461846-8 был внесен в Госдуму в октябре 2023 г.

Согласно законопроекту, вкладчиком по договору жилищных сбережений может являться только физическое лицо. Средства на вклад можно вносить и в пользу третьего лица. Проценты по договору жилищных сбережений начисляются ежегодно и увеличивают сумму вклада, на которую начисляются проценты, при этом проценты выплачиваются в конце срока действия договора либо при направлении денежных средств на оплату улучшения жилищных условий вкладчика.

Законопроект предусматривает раздельное страхование денежных средств по вкладу, размещенному на основании договора жилищных сбережений, и по иным вкладам клиента в том же банке. В итоге вне зависимости от размера остатка средств на иных счетах средства участника жилищно-сберегательной программы будут застрахованы.

Возмещение по жилищному вкладу выплачивается в размере 100%, но не более 10 млн рублей.

Законопроект не предусматривает прямой поддержки вкладчиков за счет средств федерального бюджета или бюджетов субъектов РФ, то есть софинансирование вклада. Законопроект также не предусматривает установления повышенных ставок по данным вкладам с компенсацией из бюджета.

Документ обязывает банки, где открыт данный вклад, заключить договор ипотеки с вкладчиком в случае обращения. "В период действия договора жилищных сбережений при обращении вкладчика кредитная организация обязана заключить с ним договор кредита (ипотечного кредита) на цели, указанные в части первой настоящей статьи (покупка жилья или ДДУ - ИФ), на необходимую для оплаты улучшения жилищных условий вкладчика сумму, превышающую размер сбережений по договору жилищных сбережений", - говорится в тексте законопроекта.

В документе прописаны случаи, когда банк может отказать вкладчику в заключении договора ипотечного кредита. Среди них - наличие у банка информации о просроченной задолженности клиента на срок более 30 календарных дней, на сумму выше 30 тыс. руб.; возбуждение в отношении вкладчика исполнительного производства, если сумма задолженности составляет 30 тыс. руб. и более или возбуждение производства по делу о банкротстве вкладчика, которое на дату его обращения не было прекращено; нахождение вкладчика в перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму; наличие у кредитной организации информации о превышении значения показателя долговой нагрузки заемщика.

В отличие от обязанности банка заключить договор ипотеки с вкладчиком в случае обращения, обращение вкладчика в кредитную организацию для заключения ипотечного договора является правом. В законопроекте прямо указывается, что вкладчик имеет право перевести вклад и проценты по нему в иную кредитную организацию для уплаты первоначального взноса или погашения основного долга по ипотечному кредиту.

"Запуск системы жилищных сбережений является механизмом обеспечения "выращивания" ипотечных заемщиков, в рамках нее гражданин сможет накапливать средства для первоначального взноса по договору кредита, что позволит сформировать прогнозируемый будущий спрос на ипотечные банковские продукты", - говорится в пояснительной записке. "Искореняются иждивенческие настроения, основанные на ожидании предоставления жилья на безвозмездной основе или беспроцентного кредита без каких-либо усилий либо целенаправленных действий со стороны гражданина", - добавляют авторы документа.

В случае принятия закон вступит в силу через 90 дней после официального опубликования.