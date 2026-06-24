Сертификация самолета МС-21 планируется на июнь 2027 года

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Сертификация среднемагистрального пассажирского самолета МС-21 запланирована на июнь следующего года, сообщил главный конструктор МС-21 в ПАО "Яковлев" Виталий Нарышкин.

"Мы рассчитываем получить сертификат типа в июне 2027 года", - сказал он.

Президент Владимир Путин в среду осматривал объекты гражданской авиации - самолеты Ил-114-300, SJ-100 и МС-21 на территории АО "ЛИИ имени М.М.Громова". Ему рассказали о ходе летных испытаний МС-21. Испытания проходят два самолета, они совершили 200 полетов, из них 101 сертификационный.

Всего по плану самолеты должны совершить 232 сертификационных полета, дальность полета с максимальной коммерческой загрузкой составляет более 3800 км.