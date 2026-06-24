Путин потребовал ускорить развитие отечественного авиадвигателестроения по всему циклу

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Россия входит в четверку государств, способных обеспечить весь производственный цикл по выпуску авиадвигателей, но двигаться в этом направлении надо быстрее, заявил на совещании по развитию авиаотрасли президент Владимир Путин.

"Россия входит в четверку государств, способных обеспечить весь производственный цикл по выпуску авиадвигателей. Это важный показатель. Я еще скажу о том, что все надо делать быстрее. Очень бы хотелось, чтобы все было быстрее и масштабнее", - сказал он.

Тем не менее, по словам президента, все, что уже сделано - это хорошо. "Как сказал мне один летчик-испытатель - а я это уже много раз слышал после 2014 года - хорошо бы, если бы санкции еще нескоро закончились. Мы создали рынок для собственного производства, и это позволило воссоздать и укрепить инженерные школы, это дает возможность развиваться", - сказал президент.

Он подчеркнул, что "очень важно наращивать имеющиеся компетенции, укреплять технологическую независимость".

"Российские авиаперевозчики и авиастроители одними из первых ощутили на себе последствия санкций и попыток экономической изоляции России со стороны недружественных правительств. Столкнулись с нарушениями обязательств по поставкам и обслуживанию воздушных судов, с ограничениями международных перевозок", - отметил Путин.

Он привел в пример ситуацию с самолетом МС-21. "Там с крылом возникли проблемы. Это, к сожалению, отодвинуло всю эту программу. Но все-таки наши компании, в данном случае Росатом, справились с этими задачами", - сказал Путин.

Он также констатировал, что сами зарубежные партнеры, которые принимали подобные решения, "понесли определенный ущерб как перевозчики, так и производители".