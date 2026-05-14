Поиск

Мантуров заявил, что российская оборонка в 2025 г. увеличила общий объем производства на 21%

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Российский оборонно-промышленный комплекс в прошлом году увеличил объем выпуска продукции на 21%, сообщил первый вице-премьер Денис Мантуров.

"Во многом благодаря вашим усилиям в прошлом году предприятия ОПК увеличили общий объем производства продукции на 21%", - сказал Мантуров в четверг на съезде Союза машиностроителей России.

"Показательной является динамика экспорта изделий российского машиностроения, объем которого в прошлом году увеличился на 28%. Наше оборудование широко применяется при сооружении атомных станций и других объектов генерации. На хорошем счету за рубежом отечественные компетенции в области двигателестроения, тяжелого и железнодорожного, а также сельскохозяйственного машиностроения. По мере освоения сложных технологий растет уровень доверия к нашим производителям нефтегазового оборудования, автомобильной и специальной техники", - заявил Мантуров.

"Наращивание компетенций оборонного сегмента машиностроения позволяет российским предприятиям активно продвигаться по вектору диверсификации", - сказал Мантуров.

"Даже на фоне задач СВО доля продукции гражданского назначения растёт, и уже превысила 30%. Это далеко не предел, учитывая масштаб задач по локализации компонентов и конечной продукции в интересах достижения суверенитета в базовых отраслях промышленности", - сообщил первый вице-премьер.

Денис Мантуров ОПК
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Индия запросила у США продление разрешения на закупку нефти у РФ

 Индия запросила у США продление разрешения на закупку нефти у РФ

Xpeng ведет переговоры с Volkswagen о покупке завода в Европе

 Xpeng ведет переговоры с Volkswagen о покупке завода в Европе

"АвтоВАЗ" возобновил работу после майского корпоративного отпуска

Продажи российской дорожно-строительной техники в I квартале упали вдвое

 Продажи российской дорожно-строительной техники в I квартале упали вдвое

В Конгрессе сообщили, что проект "Золотой купол" может обойтись США в $1,2 трлн

ЦБ повысил прогноз дефицита ликвидности банков до 2,4-3,6 трлн рублей из-за спроса на наличные

Открытое горение ликвидировано на ЛПДС "Транснефти" в Башкирии

Доходность 10-летних US Treasuries достигла максимума с июля

Поправки о 10-летнем сроке давности по делам о приватизации приняты в первом чтении

Сокращение валютных резервов Турции в марте было максимальным в истории

 Сокращение валютных резервов Турции в марте было максимальным в истории
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2182 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 438 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9374 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 164 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 151 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 79 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 247 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов