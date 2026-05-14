Мантуров заявил, что российская оборонка в 2025 г. увеличила общий объем производства на 21%

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Российский оборонно-промышленный комплекс в прошлом году увеличил объем выпуска продукции на 21%, сообщил первый вице-премьер Денис Мантуров.

"Во многом благодаря вашим усилиям в прошлом году предприятия ОПК увеличили общий объем производства продукции на 21%", - сказал Мантуров в четверг на съезде Союза машиностроителей России.

"Показательной является динамика экспорта изделий российского машиностроения, объем которого в прошлом году увеличился на 28%. Наше оборудование широко применяется при сооружении атомных станций и других объектов генерации. На хорошем счету за рубежом отечественные компетенции в области двигателестроения, тяжелого и железнодорожного, а также сельскохозяйственного машиностроения. По мере освоения сложных технологий растет уровень доверия к нашим производителям нефтегазового оборудования, автомобильной и специальной техники", - заявил Мантуров.

"Наращивание компетенций оборонного сегмента машиностроения позволяет российским предприятиям активно продвигаться по вектору диверсификации", - сказал Мантуров.

"Даже на фоне задач СВО доля продукции гражданского назначения растёт, и уже превысила 30%. Это далеко не предел, учитывая масштаб задач по локализации компонентов и конечной продукции в интересах достижения суверенитета в базовых отраслях промышленности", - сообщил первый вице-премьер.