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Новые российские самолеты в первые 5-6 лет будут обеспечены субсидиями для их раскатки

Речь идет об импортозамещенных SSJ-100 и МС-21 и о периоде их "детских болезней"

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Новые российские самолеты, такие как импортазамещенные SSJ-100 и МС-21, будут проходить так называемые "детские болезни" примерно 5-6 лет, на этот период будут предусмотрены специальные субсидии на их раскатку, сообщил глава Минпромторга Антон Алиханов журналистам.

"Мы сейчас по сути четыре новые машины выводим. Конечно, 5-6 лет будет требоваться на то, чтобы справиться с этим ("детскими болезнями" - ИФ). Но мы будем предусматривать специальные субсидии на эксплуатацию, на раскатку, которые будут доводить ставку ПЛГ (поддержания летной годности - ИФ), к которой привыкли наши ведущие авиакомпании, - сказал Алиханов. - Например, у "Аэрофлота" по импортной технике где-то 99-100 тысяч рублей, мы будем стремиться к этому".

"Но это не бесконечный процесс. Мы исходим из того, что ОАК, работая над машинами, будет их доводить до состояния, до технических характеристик, которые позволят нам отказаться от этого субсидирования и в горизонте вот тех самых 5-6 лет довести машину до уровня, на котором они смогут конкурировать на равных с иностранными машинами", - подчеркнул министр.

Антон Алиханов Аэрофлот Минпромторг ОАК МС-21 SSJ-100
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