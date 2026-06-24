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ОАК надеется подписать контракт с "Аэрофлотом" на 90 МС-21 в ближайшее время

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК, входит в "Ростех") рассчитывает подписать твердый контракт с "Аэрофлотом" на поставку 90 самолетов МС-21 в ближайшее время, ожидает решения по финансированию этой сделки, сообщил журналистам глава ОАК Вадим Бадеха.

"На вторую партию контракт у нас согласован всеми техническими и юридическими службами. Ожидаем принятия решения по выделению финансирования. Думаю, что в самое ближайшее время контракт будет подписан", - сказал он.

Говоря о планах по контрактации самолетов с другими авиакомпаниями, он отметил, что это также потребует "комплексного решения" по финансированию.

"Необходимо привлечение заемного финансирования, частично рассчитываем и на поддержку правительства", - сказал Бадеха.

Пока у "Аэрофлота" есть твердый контракт на поставку 18 МС-21: сделка была заключена с лизинговой компанией "Авиакапитал-Сервис" в 2023 году. При этом сообщалось, что до 2033 года "Аэрофлот" рассчитывает на поставку 200 МС-21, в том числе до 2030 года - 108 таких машин.

Аэрофлот ОАК МС-21 Ростех Авиакапитал-Сервис Вадим Бадеха
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