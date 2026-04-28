Половину парка "Аэрофлота" через 10 лет должны составить российские самолеты

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Стратегия "Аэрофлота" предполагает, что парк группы через десять лет будет состоять из российских и иностранных самолетов в соотношении 50 на 50%, заявил гендиректор компании Сергей Александровский.

"Исходя из текущего нашего прогноза (...) мы предполагаем соотношение между импортным и российским флотом 50 на 50 и в своей стратегии будем придерживаться этой пропорции", - сказал Александровский на "Альфа-саммите".

В ближайшее время "Аэрофлот" и другие российские авиакомпании ждут поставок новых российских самолетов, но предстоит большая совместная работа по повышению их качественных характеристик, отметил он.

"Это совместная работа и авиакомпаний, и промышленности. Чтобы как раз через 10 лет получить качественные современные эффективные самолеты", - добавил глава компании.

У "Аэрофлота" есть твердый контракт на поставку 18 среднемагистральных МС-21. При этом, как ранее заявлял Александровский, до 2033 года "Аэрофлот" рассчитывает на поставку 200 МС-21, в том числе до 2030 года - 108 единиц. Активно обсуждаются условия сделок на 90 МС-21, говорил он в сентябре журналистам.

Сейчас парк группы насчитывает 59 широкофюзеляжных и 212 узкофюзеляжных Boeing и Airbus, а также 78 отечественных региональных Superjet 100. Еще четыре A330 перевозчик арендует вместе с экипажем у авиакомпании iFly.

Мишустин оценил потребность экономики до 2032 года в 12 млн новых работников

ЦБ РФ вернулся к идее ввести отдельный норматив валютной ликвидности

Набиуллина отметила, что в современной России никогда не было такого дефицита кадров

ВТБ в I квартале сократил прибыль по МСФО на 6%

"АЛРОСА" готова приступить к активной фазе проекта "Мир-Глубокий" при снижении ставки

"Яндекс" в I квартале увеличил выручку на 22%, скорр. EBITDA - в 1,5 раза

Brent подорожала до $109,52 за баррель

Казахстан в мае перенаправит 260 тыс. тонн нефти из-за остановки транзита по "Дружбе"

Индексы S&P 500 и Nasdaq обновили рекорды в понедельник

ЦБ разрешил банкам включать в капитал рублевые субординированные бонды, выпускаемые в обмен на валютные

Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1944 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9160 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 161 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 145 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 77 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 143 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 290 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 473 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 437 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 340 материалов