Половину парка "Аэрофлота" через 10 лет должны составить российские самолеты

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Стратегия "Аэрофлота" предполагает, что парк группы через десять лет будет состоять из российских и иностранных самолетов в соотношении 50 на 50%, заявил гендиректор компании Сергей Александровский.

"Исходя из текущего нашего прогноза (...) мы предполагаем соотношение между импортным и российским флотом 50 на 50 и в своей стратегии будем придерживаться этой пропорции", - сказал Александровский на "Альфа-саммите".

В ближайшее время "Аэрофлот" и другие российские авиакомпании ждут поставок новых российских самолетов, но предстоит большая совместная работа по повышению их качественных характеристик, отметил он.

"Это совместная работа и авиакомпаний, и промышленности. Чтобы как раз через 10 лет получить качественные современные эффективные самолеты", - добавил глава компании.

У "Аэрофлота" есть твердый контракт на поставку 18 среднемагистральных МС-21. При этом, как ранее заявлял Александровский, до 2033 года "Аэрофлот" рассчитывает на поставку 200 МС-21, в том числе до 2030 года - 108 единиц. Активно обсуждаются условия сделок на 90 МС-21, говорил он в сентябре журналистам.

Сейчас парк группы насчитывает 59 широкофюзеляжных и 212 узкофюзеляжных Boeing и Airbus, а также 78 отечественных региональных Superjet 100. Еще четыре A330 перевозчик арендует вместе с экипажем у авиакомпании iFly.