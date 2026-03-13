Поиск

"Аэрофлот" в 29 самолетах сократит число кресел в бизнес-классе и увеличит в "экономе"

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - "Аэрофлот" выполнит перекомпоновку салонов в 29 самолетах Boeing 737-800 и Airbus A320ceo, сократив количество кресел в бизнес-классе и увеличив его в "экономе", сообщила компания.

В результате реконфигурации 22 из 37 Boeing 737-800, рассчитанные на перевозку 158 пассажиров (20 - бизнес, 138 - эконом), получат салон на 162 кресла (12 - бизнес, 150 - эконом). На 15 лайнерах этого типа сохранится компоновка салона на 158 кресел: они будут эксплуатироваться на направлениях с повышенным спросом на премиальный класс обслуживания.

На семи Airbus A320ceo конфигурация салона изменится со 140 (20 - бизнес, 120 - эконом) на 158 кресел (8 - бизнес, 150 - эконом). Таким образом, весь парк A320ceo "Аэрофлота" получит единообразную конфигурацию салона на 158 пассажиров.

"По итогу прирост кресельной емкости узкофюзеляжного флота "Аэрофлота" составит 214 кресел (+1,5%). Суммарно за счёт новой компоновки салонов авиакомпания ежегодно сможет перевозить до 230 тыс. дополнительных пассажиров", - отметили в компании.

Шаг кресел во всех классах обслуживания останется в рамках стандартов авиаперевозчика.

Завершить работы планируется в течение второго квартала 2026 года. На текущий момент перекомпоновка выполнена на шести самолетах. Работы выполняются на базе дочерней компании "Аэрофлот Техникс".

Пассажиропоток группы "Аэрофлот" в прошлом году составил 55,3 млн человек, что соответствует уровню за предыдущий (+0,1%), занятость кресел выросла до 90,2% (+0,6 п.п.). В условиях действия западных санкций российские авиакомпании лишены возможности пополнять самолетный парк иностранной техникой. Поставки российских среднемагистральных МС-21 ожидаются с конца 2026 года.

