Почти 70 пляжей открыли в Анапе

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Работы по восстановлению береговой линии завершены на 68 пляжах Анапы, которые теперь доступны для жителей и туристов, сообщает оперативный штаб Краснодарского края в среду.

"В Анапе для жителей и туристов доступны 68 пляжей. На них завершили все работы по восстановлению береговой линии", - говорится в сообщении.

В среду открыли еще один участок протяженностью 3,5 км - от детского санатория "Бимлюк" до санатория "Рябинушка". Соответствующее постановление подписала мэр Анапы Светлана Маслова.

По информации оперштаба, на курорте уже полностью восстановили и открыли все галечные пляжи, а также 8 км песчаных.

15 декабря 2024 года в Керченском проливе потерпели крушение танкеры с мазутом "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", в результате чего произошел разлив топлива. Часть мазута выбросило на побережье в районе курорта Анапа и его пригородов, было загрязнено 54 км береговой линии.