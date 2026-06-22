Детские курорты Анапы готовы принять на отдых детей из Крыма

Фото: Максим Чурусов/ТАСС

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Детские курорты в Анапе готовы принять на отдых детей из Крыма, где остановили работу детских лагерей, сообщил в мессенджере глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

"Находимся на связи с коллегами из Республики Крым, где сегодня принято решение о приостановке работы детских лагерей до 1 сентября, - написал он. - Ребят уже готовы встречать на наших детских курортах "Вита" и "Жемчужина" в Анапе".

Он добавил, что власти региона обеспечат все условия для комфортного и безопасного отдыха детей.

Власти Крыма с 11:00 22 июня по 1 сентября 2026 года остановили бронирование мест, прием и размещение детей и групп детей в объектах детского отдыха, расположенных в регионе, а также во всех других средствах размещения.