В Анапе уже 72 пляжа получили разрешение открыться

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - В Анапе разрешение на открытие пляжного сезона после ликвидации последствий разлива нефтепродуктов получили уже 72 пляжа, еще 8 проходят экспертизу, сообщает пресс-служба федерального правительства после заседания правкомиссии по ликвидации последствий крушения танкеров в Керченском проливе.

"В настоящее время осуществляется отсыпка дополнительного слоя чистого песка на пострадавших от мазута пляжах Анапы. Работа находится на контроле Роспотребнадзора. Уже получили все разрешительные документы 72 пляжа. Еще 8 проходят экспертизу", - сказано в сообщении.

Мониторинг акватории Черного моря, а также побережья Краснодарского края и Крыма продолжается. Выбросов нефтепродуктов за прошедшее время не зафиксировали. На снимках из космоса пятен нефтепродуктов в районе крушения танкеров также не обнаружили.

С начала работ было очищено более 3,6 тысячи км береговой линии, в том числе повторно. В специализированные организации вывезли около 185,3 тысячи тонн загрязненного песка и грунта.

Сводная группировка сил и средств, задействованных в ликвидации последствий ЧС, составляет 775 человек и 187 единиц техники.

15 декабря 2024 года в Керченском проливе потерпели крушение танкеры с мазутом "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", чего произошел разлив топлива. Часть мазута выбросило на побережье в районе курорта Анапа и его пригородов, было загрязнено 54 км береговой линии.