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Медведев считает Верховную раду правомочным подписантом возможного соглашения Украины и России

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил журналистам, что сейчас большинство органов власти Украины исчерпали свою компетенцию, однако есть парламент, который формально сохраняет свои полномочия, поэтому при желании можно найти юридический способ зафиксировать те или иные договоренности.

"В настоящий момент большинство органов власти на Украине низложено или исчерпали свою компетенцию. Это касается президента, это касается Конституционного суда, это касается правительства, это касается региональных администраций. Власти нет в этом смысле, поскольку высшая власть, по сути, разрушена. Правда, есть парламент, который формально, как минимум до избрания нового парламента, сохраняет свои полномочия. Так что при желании можно найти юридический способ зафиксировать те или иные договоренности", - сказал он.

Он уточнил, что сейчас "совершенно очевидно, (что) нынешние украинские правители, нынешний политический режим на Украине не заинтересован в таких договоренностях, сколько бы они ни болтали об обратном". Кроме того, как отметил Медведев, "ценность такого рода соглашения весьма и весьма условна".

"Поэтому лучшей гарантии здесь будет просто укрепление нашей страны, нашей военной мощи, консолидация нашей страны вокруг курса президента, ну и необходимость достичь результатов. Если не за столом переговоров, то на поле боя. А это вполне вероятно и, естественно, состоится", - сказал Медведев.

Он напомнил, что ранее говорилось о том, что украинское урегулирование необходимо должным образом закрепить в правовом поле. Однако, по словам Медведева, опыт США и Ирана показал, что гарантии на бумаге не всегда выступают действительно гарантиями.

Дмитрий Медведев Иран США Украина Верховная рада
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