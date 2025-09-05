Путин пообещал обеспечить безопасность Зеленскому в случае переговоров в Москве

Президент назвал российскую столицу лучшим местом для саммита РФ-Украина

Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин пообещал безопасность главе Украине Владимиру Зеленскому в случае его приезда в Москву для переговоров.

"Мы готовы к встрече на высшем уровне. Украинская сторона хочет этой встречи и предлагает эту встречу. Я сказал: готов, пожалуйста, приезжайте, мы совершенно точно обеспечим условия для работы и безопасность. Гарантия стопроцентная", - сказал Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума во Владивостоке в пятницу.

Президент отметил, что встреча на высшем уровне в других странах не рассматривается.

"Но если нам говорят, что мы хотим с вами встречи, то вы поезжайте туда-то на эту встречу, мне кажется, что это просто избыточные запросы в наш адрес. Если с нами хотят встретиться - мы готовы. Самое лучшее место для этого - столица Российской Федерации, Город-герой Москва", - сказал Путин.

При этом президент РФ заявил, что, по его мнению, договориться с украинской стороной "будет практически невозможно по ключевым вопросам".

"Даже если будет политическая воля, в чем я сомневаюсь, есть юридическо-технические трудности, которые заключаются в том, что любые договорённости по территориям должны быть подтверждены в соответствии с Конституцией Украины на референдуме. Для того, чтобы провести референдум, нужно отменить военное положение, в условиях военного положения он не проводится. Если будет отменено военное положение, нужно тут же проводить выборы президента. После того, как будет проведен референдум, вне зависимости от результатов, нужно заручиться решением Конституционного суда. А Конституционный суд не работает, потому что после запросов, как я понимаю, в Конституционный суд о легитимности действующей власти, суд уклонился от этих решений и глава режима просто приказал охране не пускать председателя Конституционного суда на рабочее место. Вот такая демократия там", - сказал президент.

Он напомнил, что председатель Верховного суда Украины при этом находится под стражей по обвинению в коррупции.

Ранее в сентябре Путин говорил, что если Зеленский готов, пусть приезжает в Москву, там их встреча состоится.

"Дональд (президент США Трамп - ИФ) попросил меня, если возможно, провести такую встречу. Я сказал - да, это возможно. В конце концов, если Зеленский готов, пусть приезжает в Москву - такая встреча состоится", - сказал президент РФ журналистам по итогам визита в Китай.