Лавров призвал решить вопрос легитимности киевского подписанта до заключения соглашения с Украиной

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Российская сторона рассчитывает, что когда и если дело дойдет до подписания договоренностей по Украине, вопрос с легитимностью подписанта с украинской стороны будет решен, заявил в четверг глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Наш президент неоднократно говорил, что он готов встречаться, в том числе, и с господином Зеленским, - при понимании, что все вопросы, которые требуют рассмотрения на высшем уровне, будут хорошо проработаны, и эксперты, министры подготовят соответствующие рекомендации. И, конечно, при понимании, что когда и если, - надеюсь, когда - дело дойдет до подписания будущих договоренностей, то будет решен вопрос о легитимности персоны, которая подписывает эти договоренности с украинской стороны", - заявил Лавров.

Он напомнил, что Владимир Зеленский "до сих пор не отменил свой указ трехлетней давности, которым прямо запрещается вести переговоры" с президентом РФ Владимиром Путиным. "И явно такая его активность на предмет организации саммита с российским руководителем, она тоже имеет цель показать свою якобы конструктивную нацеленность на процессы урегулирования, а на самом деле просто подменить серьёзную, тяжелую, трудную работу по согласованию принципов устойчивого разрешения кризиса, подменить такими эффектами (...), боясь, что внимание к нему будет падать, как это уже происходит", - сказал Лавров.


Владимир Зеленский МИД РФ Сергей Лавров Украина Владимир Путин
