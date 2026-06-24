Судебный процесс над основателем "Русагро" Мошковичем начнется 29 июня

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Замоскворецкий суд Москвы назначил на конец июня начало рассмотрения уголовного дела основателя "Русагро" Вадима Мошковича, бывшего гендиректора холдинга Максима Басова и бывшего вице-губернатора Тамбовской области Сергея Иванова, обвиняемых в коррупции.

"Предварительные слушания назначены на 29 июня в 14:00 в помещении Перовского суда Москвы (в связи с ремонтом здания Замоскворецкого суда - ИФ)", - сообщил "Интерфаксу" адвокат Мошковича Александр Аснис.

Как ожидается, предварительные слушания пройдут в закрытом от слушателей режиме.

Басову и Мошковичу ранее было предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159) и организации злоупотребления полномочиями (ч. 3 ст. 33 - ч. 2 ст. 201 УК). Последний обвиняется еще и в даче взятки в особо крупном размере (ч. 5 ст. 291 УК). Иванову предъявлено обвинение в получении особо крупной взятки (ч. 6 ст. 290 УК).

Вины они не признают.

Иванову предъявлено обвинение в получении особо крупной взятки (ч. 6 ст. 290 УК).

Как сообщалось, уголовное дело связано с хищениями при покупке "Русагро" акций холдинга "Солнечные продукты". Ущерб по делу следствие оценило примерно в 50 млрд рублей.

Защита Мошковича ранее поясняла, что заявителем по делу выступил бизнесмен Владислав Буров - основатель "Солнечных продуктов". Буров и кипрская компания "Солпро" - по данным СМИ, учредитель "Солнечных продуктов", бенефициаром которой называют бизнесмена, признаны потерпевшими по делу.

Также потерпевшим признан производитель продукции для агропромышленности "Сингента" - российская "дочка" корпорации Syngenta AG . Согласно сообщениям СМИ, компания на момент совершения сделки по покупке "Русагро" акций "Солнечных продуктов", с которым связано уголовное дело Мошковича, была одним из кредиторов "Солнечных продуктов".

"Сингентой" по уголовному делу заявлен иск о возмещении ущерба почти на 1 млрд рублей.

"Русагро" - один из ведущих агрохолдингов России. В 2025 году выручка группы составила 396,5 млрд рублей против 340 млрд рублей в 2024 году.

В начале мая Хамовнический суд Москвы удовлетворил требование прокуроров о передаче государству 627 017 727 обыкновенных акций ПАО "Группа Русагро" - контрольный пакет акций, тем самым перевел компанию под госконтроль.