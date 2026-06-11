Генпрокуратура утвердила обвинение в отношении основателя "Русагро" Мошковича

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Генеральная прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении основателя "Русагро" Вадима Мошковича, бывшего гендиректора холдинга Максима Басова и экс-вице-губернатора Тамбовской области Сергея Иванова, обвиняемых в коррупции.

"Защита подтверждает, что обвинительное заключение по делу утверждено и материалы переданы для рассмотрения по существу в Замоскворецкий суд Москвы", - сказал "Интерфаксу" адвокат Мошковича Александр Аснис.

Басову и Мошковичу предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159) и организации злоупотребления полномочиями (ч. 3 ст. 33 - ч. 2 ст. 201 УК РФ). Последний обвиняется еще и в даче взятки в особо крупном размере (ч. 5 ст. 291 УК РФ). Иванову предъявлено обвинение в получении особо крупной взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ).

Свою вину фигуранты не признают.

Как сообщалось, уголовное дело связано с хищениями при покупке "Русагро" акций холдинга "Солнечные продукты".

По данным правоохранительных органов, ущерб по делу составляет порядка 50 млрд руб.

Защита Мошковича ранее поясняла, что заявителем по делу выступил бизнесмен Владислав Буров - основатель "Солнечных продуктов". Буров и кипрская компания "Солпро" - по данным СМИ, учредитель "Солнечных продуктов", бенефициаром которой называют бизнесмена, признаны потерпевшими по делу.

Также потерпевшим признан производитель продукции для агропромышленности "Сингента" - российская "дочка" корпорации Syngenta AG в лице Комитета по контролю и управлению государственным имуществом Китая. Согласно сообщениям СМИ, компания на момент совершения сделки по покупке "Русагро" акций "Солнечных продуктов", с которым связано уголовное дело Мошковича, была одним из кредиторов "Солнечных продуктов".

"Сингентой" по уголовному делу заявлен иск о возмещении ущерба почти на 1 млрд руб.

"Русагро" - один из ведущих агрохолдингов РФ. В 2025 году выручка группы составила 396,5 млрд рублей против 340 млрд рублей в 2024 году.

В начале мая Хамовнический суд Москвы удовлетворил требование прокуроров о передаче государству 627 017 727 обыкновенных акций ПАО "Группа Русагро". Таким образом, суд передал РФ контрольный пакет акций и перевел компанию под госконтроль.